Заключенные нарисовали дорожный указатель к поселку Карелии

Осужденные из колонии-поселения при Лечебно-исправительном учреждении №4 в Сегежском районе привели в порядок табличку с названием поселка, сообщили в УФСИН Карелии.

Табличку, установленную при въезде в поселок Каменный Бор в Сегежском районе, отреставрировали заключенные ЛИУ-4.

Осужденные отремонтировали сам дорожный знак с наименованием населенного пункта, а также обновили изображение. По итогу получилась настоящая картина, которая будет радовать жителей и гостей поселка летним пейзажем Ондского водохранилища, расположенного между Сегежей и Надвоицами.

Это уже не первая подобная реставрация. Летом еще заключенные-художники из ЛИУ-4 воссоздали и установили указатель на въезд в поселок Верхний в Сегежском районе.