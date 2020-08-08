В районе Карелии пьяная женщина на иномарке упала с дороги в канаву

В Пряжинском районе пьяная женщина не смогла удержать автомобиль на дороге и упала в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В деревне Кутижма Пряжинского района 40-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В отношении жительницы Петрозаводска составлены материалы по статьям 12.26 ч.1 и 19.3 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Нарушительница доставлена в дежурную часть ОМВД России по Пряжинскому району.