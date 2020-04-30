В районе Карелии устанавливают круг контактных лиц заболевшей коронавирусом гостьи из Петербурга

В Лахденпохском районе, где был выявлен первый случай коронавируса, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Об этом сообщил главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов. Обращение к жителям Сортавальского и Лахденпохского районов опубликовано в паблике районной больницы.

"К сожалению, опасная инфекция добралась и до наших с вами территорий, - пишет Александр Романов. - В одном из населённых пунктов Лахденпохского района выявлен человек с положительным тестом на коронавирус, приехавший к нам из-за пределов нашей республики".

По словам главного врача ЦРБ, в настоящее время в районе проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц данного человека, производится забор биоматериала у лиц, которые возможно контактировали с зараженным.

"Прошу вас соблюдать меры самоизоляции, придерживаться социальной дистанции в разрешённых для посещения общественных местах, носить средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены, а также не выходить без необходимости из дома. Сейчас это важно как никогда! Именно от нашей с вами гражданской ответственности зависит здоровье наших близких!" - пишет Александр Романов.

Напомним, ранее глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов прокомментировал ситуацию с появлением первого зараженного COVID-19. Заболевшей оказалась сотрудница больницы Санкт-Петербурга, приехавшая к своей родственнице в поселок Приладожья.

В официальной сводке по коронавирусу на 1 мая данный случай не зафиксирован.