В районе Карелии ввели противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен на территории Муезерского муниципального района; там произошло уже 11 лесных пожаров.

Об этом сообщает Минприроды Карелии.

Как информирует министерство, в связи с увеличением числа лесных пожаров с 17 мая на территории Муезерского района действует режим ограничения пребывания граждан в лесах, за исключением проезда к местам проживания, дачным участкам, базам отдыха. Во время действия этого режима не допускается сжигание мусора, сухой травы, разведения костров в лесах, в садоводо-огороднических товариществах.

С начала пожароопасного сезона в лесах района произошло 11 пожаров на общей площади 68 га.

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