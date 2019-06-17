В районе Карелии ввели противопожарный режим

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Особый противопожарный режим введен на территории Муезерского муниципального района; там произошло уже 11 лесных пожаров.
Об этом сообщает Минприроды Карелии.
Как информирует министерство, в связи с увеличением числа лесных пожаров с 17 мая на территории Муезерского района действует режим ограничения пребывания граждан в лесах, за исключением проезда к местам проживания, дачным участкам, базам отдыха. Во время действия этого режима не допускается сжигание мусора, сухой травы, разведения костров в лесах, в садоводо-огороднических товариществах.
С начала пожароопасного сезона в лесах района произошло 11 пожаров на общей площади 68 га.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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