В районе Карелии зацвела гора (ФОТО)

В Питкярантском районе зацвела Хийденвуори.

В паблике Краеведческого клуба «Обереге» опубликованы фото горы Хийденвуори, покрытой цветами.

«Гора Хийденвуори зацвела!» — написано в комментарии к фото.

Гора Хийденвуори находится у поселка Хийденсельга Питкярантского района.

«Гора Хийденвуори состоит из двух вершин. К самой высокой ведет хорошо протоптанная тропа длиной примерно в 500 метров, которая начинается от автомобильной дороги в поселке Хийденсельга. Вершина представляет собой площадку небольшого размера», — рассказывается в местном паблике.