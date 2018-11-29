В районе Карелии жильцы потушили пожар до приезда спасателей

Пожар произошел в Питкяранте в жилом доме, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.20 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Ленина, д. 19.

В 11.25 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 1 кв м. Причина – неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Виновные устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.