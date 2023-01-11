В районной больнице Карелии всех прошедших диспансеризацию угощают сладким чаем

В Пудожской ЦРБ пациенты, прошедшие диспансеризацию или профосмотр, могут угоститься горячим сладким чаем, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице Министр здравоохранения Михаил Охлопков отметил, что удобство в прохождении диспансеризации не только в быстроте и качестве исследований, но и в таких мелочах, как, например, придумали в Пудожской ЦРБ.

«После сдачи анализов при прохождении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации или углублённой диспансеризации пациенты могут выпить стакан горячего сладкого чая», - рассказал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава напомнил, что 1 раз в 3 года диспансеризацию проходят граждане в возрасте от 18 до 39 лет. А лица старше 40 лет - каждый год.

Для прохождения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра необходимо обращаться в регистратуру или напрямую в кабинет медицинской профилактики вашей поликлиники.