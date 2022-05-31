890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
Специалисты назвали напитки, помогающие похудеть
Сегодня 00:10
Депутаты Заксобрания республики назначили дату выборов главы Карелии
Сегодня 10:16
Упавшее бревно убило рабочего на пилораме в Карелии
Сегодня 11:40

В районной больнице Карелии запустили интерактивную акцию по ранней диагностике меланомы

Новости. Общество
15:39, 03 Июня 2022
фото: © Alexander Raths / shutterstock

Новости партнеров

В Сортавальской больнице запустили интерактивную акцию по ранней диагностике меланомы, с помощью которой жители Карелии могут самостоятельно проверить подозрительные новообразования кожи.

На своей странице в соцсети главный врач Сортавальской районной больницы, хирург-онколог Александр Романов рассказал об опасности меланомы кожи.

«Меланома кожи — это крайне коварное заболевание, которое относится к числу самых агрессивных злокачественных опухолей у человека. К сожалению, в последнее время врачи отмечают рост заболеваемости меланомой во всем мире. При этом по статистике каждый пятый пациент, обратившийся к специалисту, имеет позднюю стадию заболевания», — отметил Александр Романов.

Для эффективной борьбы с данным заболеванием в России, как и во всем мире, проводятся кампании по диагностике меланомы у населения.

По словам онколога, Карелия не является исключением.
«Сортавальская ЦРБ запускает интерактивную акцию „Ранняя диагностика меланомы“, в рамках который Вы сможете провести предварительную самостоятельную диагностику подозрительных новообразований кожи. Для этого вам потребуется только пройти тест из 5 вопросов в нашем бот-помощнике, по результатам которого вы узнаете, стоит ли Вам волноваться. Также Вы сможете выслать фото новообразования прямо в бот-помощник для оценки ее врачом-онкологом. Если фото покажется врачу подозрительным, Вам будет рекомендована очная консультация у онколога», — объяснил Александр Романов.

Выявление меланомы на ранней стадии, по словам хирурга-онколога Романова, это возможность полностью стать здоровым.

«На ранних стадиях опухоль, скорее всего, просто удалят. Если проблему запустить, лечение с высокой вероятностью будет успешным», — сказал Александр Романов.

Переходите в бот-помощник Сортавальской ЦРБ и проверяйте свое здоровье!

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
31.05.2022, 12:02
«Жары не ждем»: в Гидрометцентре Карелии дали прогноз погоды на начало лета
01.06.2022, 11:26
Масочный режим отменен в Карелии
29.05.2022, 16:14
Стало известно, у кого в правительстве Карелии есть недвижимость за границей
28.05.2022, 09:30
В Карелии будут судить экс-руководителя управляющей компании, обвиняемую в присвоении почти 4 млн рублей за ЖКУ

Аналитика

02.06.2022 17:47
Политкухня
Денис Базанков: «Я всегда называл вещи своими именами и буду продолжать это делать!»
Известный журналист собирается пошуметь на выборах главы Карелии, выдвинувшись кандидатом от Российской партии свободы и справедливости. 
«Пропал дедушка»
01.06.2022 15:09
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
31.05.2022 15:00
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
31.05.2022 14:15
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Вся аналитика

Чтиво

02.06.2022 08:59
Кофе со сливками
«Даша, помоги!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.