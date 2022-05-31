В районной больнице Карелии запустили интерактивную акцию по ранней диагностике меланомы

В Сортавальской больнице запустили интерактивную акцию по ранней диагностике меланомы, с помощью которой жители Карелии могут самостоятельно проверить подозрительные новообразования кожи.

На своей странице в соцсети главный врач Сортавальской районной больницы, хирург-онколог Александр Романов рассказал об опасности меланомы кожи.

«Меланома кожи — это крайне коварное заболевание, которое относится к числу самых агрессивных злокачественных опухолей у человека. К сожалению, в последнее время врачи отмечают рост заболеваемости меланомой во всем мире. При этом по статистике каждый пятый пациент, обратившийся к специалисту, имеет позднюю стадию заболевания», — отметил Александр Романов.

Для эффективной борьбы с данным заболеванием в России, как и во всем мире, проводятся кампании по диагностике меланомы у населения.

По словам онколога, Карелия не является исключением.

«Сортавальская ЦРБ запускает интерактивную акцию „Ранняя диагностика меланомы“, в рамках который Вы сможете провести предварительную самостоятельную диагностику подозрительных новообразований кожи. Для этого вам потребуется только пройти тест из 5 вопросов в нашем бот-помощнике, по результатам которого вы узнаете, стоит ли Вам волноваться. Также Вы сможете выслать фото новообразования прямо в бот-помощник для оценки ее врачом-онкологом. Если фото покажется врачу подозрительным, Вам будет рекомендована очная консультация у онколога», — объяснил Александр Романов.

Выявление меланомы на ранней стадии, по словам хирурга-онколога Романова, это возможность полностью стать здоровым.

«На ранних стадиях опухоль, скорее всего, просто удалят. Если проблему запустить, лечение с высокой вероятностью будет успешным», — сказал Александр Романов.

Переходите в бот-помощник Сортавальской ЦРБ и проверяйте свое здоровье!