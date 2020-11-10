В райцентре Карелии собирают деньги на ремонт общественной бани всем миром

Жители Лахденпохьи должны внести свою долю, чтобы ремонт городской бани продолжился.

На данный момент проект по ремонту крыши, установке новых окон и дверей практически завершен. Но ремонтные работы городской бани в Лахденпохье проводятся по Программе поддержки местных инициатив, которая подразумевает софинансирование. Об этом сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ-навсегда!".

"В начале этого года уже был объявлен сбор средств, но потом всех "сразил" коронавирус. На несколько недель баня была вообще закрыта. Потом еще несколько недель было вообще непонятно, что будет дальше. Однако к осени ситуация стабилизировалась. Поступили деньги на оплату работ. Пусть со второго раза, но был найдена строительно-ремонтная фирма из Петрозаводска. Однако вопрос софинансирования завис. Свою долю уже внесли городской бюджет и деловые люди города. Осталось дело за совсем малым - о вкладе неравнодушных к бане горожан. Часть денег уже собрана. Осталось совсем малая часть", - пишут в паблике.

Жителей Лахденпохьи просят помочь общественной городской бане.

"Внесите свою копеечку. От этого очень зависит продолжение ремонта в следующем году. Теперь с новой крышей, которая не сложится и не протекает, с закрытым тепловым контуром здания можно и нужно заняться внутренней отделкой", - пояснили в паблике.

Для того, чтобы внести свою лепту в общее дело, горожане могут принести деньги в баню, где установлен ящик для сбора. Из него средства попадают на специальный счет, открытый для сбора пожертвований. Кроме того, жители Лахденпохьи могут перевести средства банковским переводом по реквизитам, опубликованным в паблике.