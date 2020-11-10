Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии зверски убил женщину и еще двоих покалечил 3
10.11.2020 15:26
В профессиональный праздник пенсионеру МВД Карелии подарили квартиру 3
10.11.2020 14:55
Коронавирус унес в Карелии еще две жизни 4
Сегодня 08:49
"Так вот же она!": Глава Карелии ответил на вопрос, "где наша промышленность" 16
10.11.2020 16:05
В Карелии выбрали лучших воспитателей 1
10.11.2020 18:00
"Соберите общие собрания и гоните в шею зарвавшихся функционеров" 5
10.11.2020 16:57

В райцентре Карелии собирают деньги на ремонт общественной бани всем миром

Новости. Общество
11:58, 11 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Лахденпохья - навсегда"!
Загрузка...

Жители Лахденпохьи должны внести свою долю, чтобы ремонт городской бани продолжился.

На данный момент проект по ремонту крыши, установке новых окон и дверей практически завершен. Но ремонтные работы городской бани в Лахденпохье проводятся по Программе поддержки местных инициатив, которая подразумевает софинансирование. Об этом сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ-навсегда!".

"В начале этого года уже был объявлен сбор средств, но потом всех "сразил" коронавирус. На несколько недель баня была вообще закрыта. Потом еще несколько недель было вообще непонятно, что будет дальше. Однако к осени ситуация стабилизировалась. Поступили деньги на оплату работ. Пусть со второго раза, но был найдена строительно-ремонтная фирма из Петрозаводска. Однако вопрос софинансирования завис. Свою долю уже внесли городской бюджет и деловые люди города. Осталось дело за совсем малым - о вкладе неравнодушных к бане горожан. Часть денег уже собрана. Осталось совсем малая часть", - пишут в паблике.

Жителей Лахденпохьи просят помочь общественной городской бане.

"Внесите свою копеечку. От этого очень зависит продолжение ремонта в следующем году. Теперь с новой крышей, которая не сложится и не протекает, с закрытым тепловым контуром здания можно и нужно заняться внутренней отделкой", - пояснили в паблике.

Для того, чтобы внести свою лепту в общее дело, горожане могут принести деньги в баню, где установлен ящик для сбора. Из него средства попадают на специальный счет, открытый для сбора пожертвований. Кроме того, жители Лахденпохьи могут перевести средства банковским переводом по реквизитам, опубликованным в паблике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рая
2020-11-11 13:33:51
21 век ! 2020 год! А люди ещё живут в таких городах,где помыться нЕгде!?
Ужасно, когда в СМИ читаешь: как;- то одного, то другого, взяли за отмывание миллиардов ,
миллионные взятки, триллионы в офшорах!?!
Обещания и вечные обещалки обещанного, вот и всё что люди слышат! А помыться нЕгде!?!
zanoza
2020-11-11 13:30:15
Дожили! Баню всем миром ремонтировать приходится в социальном государстве. Уж не врали бы тогда в Конституции, что государство социальное, писали бы правду , что государство олигархическое.
Joker
2020-11-11 13:01:17
В Суоярви осталась на весь город одна общественная баня, да и та находится в частных руках. Баня неплохая, пользуется популярностью, Но давно требует хорошего косметического ремонта, а хозяин деньги в это дело вкладывать не хочет.. Так и живём, молча возмущается народ, но сделать ничего не может ! А ведь в городе много неблагоустроенного жилья, и люди пользуются этой баней из необходимости, т.к. другого способа помыться нет ,если нет своей бани...Да сейчас и дачные бани с наступлением поздней осени все закрыли и пользуются этой единственной.
Totalarch
2020-11-11 12:32:55
А в Сегежском районе нет ни одной общественной бани. Последнюю под Магнит отдали.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»