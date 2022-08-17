В райцентре Карелии собираются пустить трамвай

В Сортавале планируют пустить муниципальный трамвай.

В паблике администрации Сортавальского поселения сообщается, что 17 августа состоялось выездное совещания руководства компании "РЖД" по вопросу организации движения муниципального трамвая до улицы Валаамская.

На совещании было решено перенести напорную канализацию (эти работы уже начались) и положить рельсошпальную решетку. Работы планируется выполнить в течение августа-сентября.