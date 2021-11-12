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В реанимации ковидного центра Карелии 20 человек находятся между жизнью и смертью — все не привиты (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:13, 16 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Заместитель главного врача Госпиталя для ветеранов войн Светлана Иванова рассказала о тяжелых ковидных пациентах.

Сегодня вместе со сводкой о заболеваемости коронавирусом в Карелии глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал на своей странице видеообращение заместителя главного врача ковидного центра республики Светланы Ивановой.

По словам Светланы Ивановой, госпиталь уже ваторой год работает в напряженном режиме. Изо дня в день к ним поступают пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

«За это время болезнь изменилась, но не продолжает уменьшаться количество тяжелых больных. Нередко у нас на лечении находятся и молодые люди. Нельзя думать, что эта болезнь коснется только людей пожилого возраста. Есть у нас заболевшие и 18, и 30 лет, которые в прошлом были абсолютно здоровыми людьми. К сожалению, эти люди длительно находятся на кислородной поддержке, в том числе на аппаратной. Они не имеют возможности увидеться со своими близкими и родными, они теряют свою трудоспособность, по 2–3 месяца нуждаются в поддержке медиков и привязаны к кислородным аппаратам», — сказала Светлана Иванова.

Заместитель главного врача ковидного центра Карелии отметила, что, несмотря на продолжающуюся больше года вакцинацию, все равно остается большое количество непривитых пациентов.

«На сегодняшний день все пациенты нашей реанимации, а это более 20 человек, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, не привиты. Призываю всех жителей Республики Карелия проявить сознательность, и как можно скорее обратиться в пункт вакцинации, если вы этого еще не сделали», — сказала доктор Иванова.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-12-16 10:37:35
Развивая тему.
А сколько ветеранов умерло раньше срока, не попав вовремя в их же специализированный госпиталь. Ведь все болеют исключительно ковидом...
Козьма
2021-12-16 10:32:11
И эта дама полезла в политику , вместо того , чтобы лечить людей как надо . Проверку бы провести как эти 20 человек оказались в таком тяжёлом состоянии и как их лечили до этого .
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