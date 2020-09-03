В Карелии отремонтированы сотни километров автодорог

О развитии дорожной и транспортной инфраструктуры говорилось на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Выступая сегодня перед членами Госкомиссии, глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что за отчетный период было отремонтировано 450 километров дорог, проходящих по территории республики, а протяженность переданных в федеральную собственность региональных дорог составляет около 700 километров.



"Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, выросла с 25-и до 35-и процентов", – отметил Глава республики.

Также за годы работы построены 5 автомобильных мостов, завершен первый этап Гоголевского путепровода в Петрозаводске. В этом году планируется ввод в эксплуатацию еще шести мостов.





Развивается и пассажирский транспорт республики. Впервые за многие годы более чем на 60 процентов обновлен автопарк региональных пассажирских перевозок. Идёт реконструкция автовокзала Петрозаводска и автостанций в Пудоже и Пряже.

В столице республики модернизирован аэровокзальный комплекс, заработал новый пассажирский терминал, удалось значительно расширить географию полетов гражданской авиации. Количество региональных авиационных маршрутов в 2019 году по сравнению с 17-м годом увеличилось с одного до восьми, а количество перевезенных воздушным транспортом пассажиров – в 2,5 раза.





Улучшается железнодорожное пассажирское сообщение. В 2019 году начали движение скоростные поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала и Петрозаводск – Великий Новгород – Псков. В целях развития внутреннего туризма начал курсировать ежедневный поезд по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск. Фирменный поезд "Карелия" с декабря 2019 года стал двухэтажным – новые вагоны последнего поколения обеспечивают пассажирам повышенный комфорт, а ретро-поезд "Рускеальский экспресс" уже стал одной из визитных карточек Карелии.



