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В Карелии отремонтированы сотни километров автодорог

Новости. Общество
15:37, 04 Сентября 2020
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
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О развитии дорожной и транспортной инфраструктуры говорилось на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Выступая сегодня перед членами Госкомиссии, глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что  за отчетный период было отремонтировано 450 километров дорог, проходящих по территории республики, а протяженность переданных в федеральную собственность региональных дорог составляет около 700 километров.

"Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, выросла с 25-и до 35-и процентов", – отметил Глава республики.

Также за годы работы построены 5  автомобильных мостов, завершен первый этап Гоголевского путепровода в Петрозаводске. В этом году планируется ввод в эксплуатацию еще шести мостов.

Развивается и пассажирский транспорт республики. Впервые за многие годы более чем на 60 процентов обновлен автопарк региональных пассажирских перевозок. Идёт реконструкция автовокзала Петрозаводска и автостанций в Пудоже и Пряже.

В столице республики модернизирован аэровокзальный комплекс, заработал новый пассажирский терминал, удалось значительно расширить географию полетов гражданской авиации. Количество региональных авиационных маршрутов в 2019 году по сравнению с 17-м годом увеличилось с одного до восьми, а количество перевезенных воздушным транспортом пассажиров – в 2,5 раза.

Улучшается железнодорожное пассажирское сообщение. В 2019 году начали движение скоростные поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала и Петрозаводск – Великий Новгород – Псков. В целях развития внутреннего туризма начал курсировать ежедневный поезд по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск. Фирменный поезд "Карелия" с декабря 2019 года стал двухэтажным – новые вагоны последнего поколения обеспечивают пассажирам повышенный комфорт,  а ретро-поезд "Рускеальский экспресс" уже  стал одной из визитных карточек Карелии.

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Комментарии

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2020-09-04 16:16:35
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