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В рейтинге свободы прессы Россия оказалась между Гондурасом и Демократической Республикой Конго

Новости. Общество
11:59, 22 Апреля 2020
фото: https://rsf.org
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Лидерами рейтинга стали Норвегия, Финляндия и Дания.

Международная неправительственная организация “Репортеры без границ“ опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. России в нем досталось 149-е из 180 мест – между Гондурасом и Демократической Республикой Конго, а ситуацию со свободой слова в стране эксперты организации оценивают как сложную. В частности, “Репортеры без границ“ обеспокоены усиливающимся в России контролем за информацией в Интернете.

Лидером рейтинга в очередной раз стала Норвегия. Второе место заняла соседняя с Карелией Финляндия, а третье – Дания. Из бывших республик СССР самые высокие позиции в рейтинге у стран Балтии: у Эстонии – 14-е, у Латвии – 22-е, у Литвы – 28-е.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-22 12:24:04
Вполне достойное место. Что Россия называется не Гондурасом лишь по недоразумению, знает даже правительство. А соседство с Конго вообще почетно - Демократическая Республика, не сатрапия какая...
Juniper59
2020-04-22 12:12:48
Ничего, щас придёт так называемый однозначный новый кир и расскажет, что это всё либерастная брехня, ибо вот же повсюду его какашки, и никто их не убирает и не ограничивает...
новый
2020-04-22 12:06:36
Карелия на первом месте - либерда из каждого утюга истерит
Гость
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