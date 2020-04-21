В рейтинге свободы прессы Россия оказалась между Гондурасом и Демократической Республикой Конго

Лидерами рейтинга стали Норвегия, Финляндия и Дания.

Международная неправительственная организация “Репортеры без границ“ опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. России в нем досталось 149-е из 180 мест – между Гондурасом и Демократической Республикой Конго, а ситуацию со свободой слова в стране эксперты организации оценивают как сложную. В частности, “Репортеры без границ“ обеспокоены усиливающимся в России контролем за информацией в Интернете.

Лидером рейтинга в очередной раз стала Норвегия. Второе место заняла соседняя с Карелией Финляндия, а третье – Дания. Из бывших республик СССР самые высокие позиции в рейтинге у стран Балтии: у Эстонии – 14-е, у Латвии – 22-е, у Литвы – 28-е.