В Карелии сохатый погиб на железнодорожных путях

Установлено, что зверь погиб от ушибов, полученных при столкновении с грузовым составом.
В минувшие выходные сотрудникам транспортной полиции Карелии поступило сообщение от диспетчера железной дороги, о том, что на перегоне Питкяранта - Салми в Питкярантском районе Республики Карелия грузовой поезд совершил наезд на дикое животное - лося.
Стражи порядка выехали на место происшествия и установили, что животное перебегало железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, однако, столкновения избежать не удалось. Зверь погиб от ушибов, полученных при столкновении с составом.
Информация была незамедлительно передана в органы по охране природных ресурсов.
В настоящее время сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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