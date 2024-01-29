В Карелии сохатый погиб на железнодорожных путях

Установлено, что зверь погиб от ушибов, полученных при столкновении с грузовым составом.

В минувшие выходные сотрудникам транспортной полиции Карелии поступило сообщение от диспетчера железной дороги, о том, что на перегоне Питкяранта - Салми в Питкярантском районе Республики Карелия грузовой поезд совершил наезд на дикое животное - лося.

Стражи порядка выехали на место происшествия и установили, что животное перебегало железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, однако, столкновения избежать не удалось. Зверь погиб от ушибов, полученных при столкновении с составом.

Информация была незамедлительно передана в органы по охране природных ресурсов.

В настоящее время сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.