В Карелии продолжают подготовку энергообъектов к работе предстоящей зимой

АО "Прионежская сетевая компания" в рамках своей Ремонтной программы проводит неотложные работы для повышения надежности энергоснабжения потребителей на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях в Карелии.

В АО "ПСК" предупреждают, что большая часть работ на энергообъектах невозможна без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии и просят отнестись к этому с пониманием. "Ремонты проводятся для того, чтобы население и предприятия не страдали от аварийных ситуаций в электрических сетях во время холодов", – утверждают в компании.

С 1 по 5 июня кратковременные отключения возможны:

Сегежский муниципальный район:

- 1 июня с 8.00 до 18.00. Город Сегежа: улицы Нагорная, Озерная, Пушкина; поселок Каменный Бор: улицы Набережная, Советская, Комсомольская, детский сад.

- 1, 3, 4, 5 июня. Поселок Табой Порог: улицы Пристанская, Центральная.

- 2 июня с 8.00 до 13.00. Поселок Каменный Бор: насосная станция.

- 2 и 4 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: кооператив "Маяк".

- 3 июня с 12.00 до 15.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро, Табой Порог.

- 4 июня с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Ленина (дом 3), Калинина (дома 1, 2); поселок Каменный Бор: улица Пионерская, колония – поселение.

- 5 июня с 8.00 до 13.00. Поселок Каменный Бор: асфальтово-бетонный завод.

Калевальский национальный район:

- С 1 по 6 июня с 23.00 до 5.00. Поселок Калевала: улицы Вяйнемейнена, Михеевой.

- 2 июня с 9.00 до 19.00. Поселки Кепа, Луусалми.

Кемский муниципальный район:

- 1 июня с 13.00 до 16.00. Город Кемь: проспект Пролетарский, улицы Некрасова, Бланке, Энергетиков (дом 22), здание районной прокуратуры.

- 1 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Бабгуба: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки, Набережная, Первомайская, Сенная, Заречная, Болотная, Школьная, Вейлуда; станция Ташкатурка Коргоручьевая.

- 2 июня с 11.00 до 14.00. Город Кемь: проспект Пролетарский (дом 38-А, 47, котельная).

- 3 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Баб- Губа: улицы Корга, Ручьевая, Старая Ташкатурка; поселок Кривой Порог: улица Кольцевая (дом 9, 10, 10-А, 11, 12, 14), Белопорожская; поселок Рабочеостровск: улицы 1-й Пятилетки (дома 6, 8, 10). Пионерская (дома 9, 11), Северная, Железнодорожная, Октябрьская (дома 29, 31, 33).

- 3 и 5 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Баб-Губа: улицы Сенная, Набережная, Заречная (дом 9).

- 4 июня с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Малышева, Морозова, Морская, Советская, Красноармейская, Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная, Пионерская. районный музей, собор; поселок Рабочеостровск: улицы Новая (дома 2, 5), Лесная (дом 16), Молодежная (дом 8), Поморская (дом 21), Строителей (дом 9-А), Юбилейная (дом 2-А).

Сортавальский муниципальный район:

- 1 по 5 июня с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Дорожная (магазин "Гидравлика", производственные здания), Бондарева (дома № 43-А, 39).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 1 июня с 10.00 до 16.00. Поселки Паданы, Евгора, Чёбино, Падун, Маслозеро, Шалговаара; деревни Шалговаара, Венгигора, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондолы, Сельги, Погост, Терманы, Сеясярви (мачтопропиточный завод).

- 1 июня с 14.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улица Первомайская (магазин "Алку").

- 2 июня с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00. СОТ "Водник".

- С 2 по 5 июня с 10.00 до 16.30. Поселок Морская Масельга.

- 3 июня с 10.00 до 17.00. Город Медвежьегорск: кафе "Карелочка".

- 4 июня с 13.00 до 14.00. Поселок Челмужи.

Муезерский муниципальный район:

- 1 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: улицы Подсолнечная, Гастелло.

- 3 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Пенинга (здания школы, поселковой администрации, детского сада, почты, ФАП, вышка "Мегафон").

Лоухский муниципальный район:

- 3 июня с 11.00 до 15.00. Поселок Лоухи: улица Юбилейная, переулок Дачный (здания МЧС, ГИМС, СЭС).

Костомукшский городской округ:

- 2 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: шоссе Горняков, улица Дружбы (обе частично); деревня Вокнаволок: улица Кириллова.

- 3 июня с 9.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00. Город Костомукша: улицы Калевалы, Ленина (обе частично).

- 4 июня с 9.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00. Город Костомукша: улица Калевалы (частично).

Питкярантский муниципальный район:

- С 1 по 5 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Харлу: улицы Главное шоссе (дома 39-А, 46, 48), Горького (дома 8, 8-А), Восточная, Горный Хутор (РТПЦ).

Кондопожский муниципальный район:

- 1 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: Улицы Бумажников (дома 4-А, 6-А, 14/2, 14/4, 16), Заводская (дома 3, 27, 30).

- 2 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Заводская (дома 13, 15, 32, 33, 37/1, 37/2), Калинина (дом 5-А), Коммунальная (дом 13).

- 3 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Коммунальная (дома 15, 17, 18, 20), Октябрьское шоссе (дома 11, 13, 15, 25).

- 4 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Коммунальная (дома 9, 22, 24), Комсомольская (дома 15, 19-А), Бумажников (дом 10), М. Горького (дома 8, 13).

- 5 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 21-А, 23, 33), Пролетарская (дом 21), Шежемского (дом 11), Заводская (дома 7, 42), Калинина (дом 4), Октябрьское шоссе (дом 59), Строительная (дом 13).

Петрозаводский городской округ:

- 2, 3 и 5 июня с 9.30 до 16.30. Город Петрозаводск: улица Университетская (квартал индивидуальной жилищной застройки).

- 5 июня с 9.30 до 16.30. Город Петрозаводск: улицы Правды и Варламова.

Прионежский муниципальный район:

- 1 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Школьная (частично), здание "Лесторга".

- С 2 по 4 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская, Садовая (здание пожарной части и магазин).

- 3 по 5 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Виданы: улицы Школьная, Совхозная, Крупской, Красный Бор.

- 4 июня с 10.00 до 14.00. Станция Деревянка: улицы Поселковая, Молодежная, Посадочная, Советская, Почтовая, Кирпичная, Гористая, переулок Ручейный.

- 5 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец: улицы Солнечная, Луговая.

Олонецкий национальный район:

- 1 июня с 9.30 до 16.00. Поселок Речная Сельга: улица Олонецкая, переулок Речносельский.

- 2 июня с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-А,1- Б, 2, 3, Пролетарская (дома 2, 5, 7, 9, 13,15), Титова (дома 1-20), Будённого (дома 1, 18,19), Карла Либкнехта (дома 1-19), переулок Железнодорожный д.3-8.

- 5 июня с 9.00 до 16.00. Город Олонец, урочище Кадайка (очистные сооружения).