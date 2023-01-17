В Карелии готовятся расширить территории для реализации социальных проектов и жилищного строительства

Об этом на заседании правительства республики 24 января сообщила министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.

Работа началась в прошлом году, денежные средства на корректировку документов территориального планирования были доведены до 13 районов. Уже сейчас есть положительные примеры.

«Можно отметить работу Пряжинского, Кондопожского и Прионежского района. Например, в поселке Чална Пряжинского района в проекты документов территориального планирования включена территория общей площадью 10 га. А в районе села Деревянное Прионежского района территория в размере 10 га определена для комплексного развития», — сообщила Министр Янина Свидская.

В 2022 году в Карелии завершена инвентаризация всех сельскохозяйственных земель. Проинвентаризировано 100% земель сельхозназначения — 209,7 тыс. га. Янина Свидская отметила, что это одна из приоритетных задач, которая была поставлена главой Карелии Артуром Парфенчиковым перед Министерством имущественных и земельных отношений и органами местного самоуправления. Выявлено 711 земельных участков общей площадью 18,7 тыс. га, свободных от прав третьих лиц и возможных к вовлечению в хозяйственный оборот, которые могут быть рассмотрены сельхозтоваропроизводителями и фермерами уже сейчас. На каждый участок подготовлен паспорт объекта инвентаризации, а работа по наполнению банка паспортов будет продолжена.

В прошлом году было принято решение провести инвентаризацию сельхозземель по ряду труднодоступных территорий — на основании госконтракта. Проинвентаризировано пять пилотных наиболее привлекательных с сельскохозяйственной точки зрения районов — это Приладожье, Олонецкий район и Суоярвский округ. По итогам этой инвентаризации выявлено 73 тысячи гектаров — это земельные участки, на которые в соответствии со сведениями ЕГРН зарегистрированные права отсутствуют, в том числе порядка 20 тыс. гектаров — это выявленные территории, сведения о которых отсутствовали в ЕГРН. Это те участки, которые потенциально возможны к вовлечению в хозяйственный оборот.

Результат инвентаризации — увеличение количества предоставленных участков. Если сравнивать 2021 и 2022 годы, то предоставлено в 2,7 раза больше участков сельхозназначения.

В целом, отмечен рост интереса жителей Карелии и других регионов к предоставлению участков в республике. Согласно данным статистики, в прошлом году предоставлено в 1,5 раза больше участков, чем в 2021 году. Почти 40% участков выделено под индивидуальное жилищное строительство.

«Важным инструментом вовлечения земель в хозяйственный оборот стала программа „Гектар в Арктике“. Реализация программы началась в августе 2021 года, изначально в ней могли участвовать только жители Карелии, а уже с февраля прошлого года земля стала доступна для всех жителей России. С 1 августа 2021 года принято 585 положительных решений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование. В качестве целей использования земельных участков граждане выбирают индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление рекреационной деятельности, туристическое обслуживание», — рассказала Янина Свидская.

В феврале в ЗакСобрание Карелии планируется внести законопроект, которым будут расширены территории, возможные к предоставлению по программе «Гектар в Арктике». Важно, что предусмотрено дополнение территорий землями, не являющимися землями лесного фонда, площадью 2 000 га. Именно такие участки вызывают наибольший интерес у заявителей.

Вовлечение земель в хозяйственный оборот в прошлом году было продолжено и за счет сноса руинированных объектов. Таких объектов в сводном реестре по Карелии — 1107 на площади около 122 гектаров. Всего снесено 269 объектов, в том числе в прошлом году — 124, еще 24 объекта приведены в надлежащий вид. После сноса руинированных объектов в хозяйственный оборот вовлечено 19 освобожденных земельных участков, из которых 12 под ИЖС.

В планах на 2023 год Янина Свидская обозначила одну из ключевых целей — сконцентрировать внимание на работу с недобросовестными арендаторами земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также в отношении земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. Начало такой работы уже положено. По итогам 2022 года в рамках судебного разбирательства рассматриваются дела о расторжении договоров аренды на 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2166 га.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что важнейшее социальное значение имеет предоставление участков под индивидуальное жилищное строительство, а на территориях населенных пунктов республики для этого есть огромные резервы.

«Задача министерства в этом году — провести масштабную инвентаризацию земель и участков в поселках и городах, чтобы выявить новые участки. Это вопрос экономического развития территорий и решение проблем жителей. Земельные участки везде востребованы, и люди должны получать возможность строить на них свои дома», — подчеркнул руководитель региона.

На первом этапе инвентаризация будет проведена в пяти районах, наиболее востребованных с точки зрения индивидуального жилищного строительства, — в Прионежском, Пудожском, Пряжинском, Кондопожском и Медвежьегорском районах.