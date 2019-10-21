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Новости. Общество
21:05, 21 Октября 2019
фото: © Андрей Настасенко

В Роскачестве дали советы, как спасти данные в случае кражи смартфона

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Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества выпустили рекомендации о том, как обезопасить свои персональные данные в случае кражи смартфона.

Специалисты отмечают, что для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства. Чтобы защитить свои данные, они рекомендуют активировать возможность дистанционной блокировки смартфона, чтобы с ее помощью заблокировать доступ к данным и даже стереть их. Кроме того, необходимо использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным, регулярно делать резервное копирование, а фотографии, видео и документы хранить только в облачном хранилище. Серийный номер своего устройства, который содержится в настройках IMEI, надо сохранить сразу же, так как он может пригодиться в случае кражи устройства, пишут "РИА Новости" на ссылкой на пресс-службу "Роскачества".

Если телефон все же украли, необходимо позвонить на свой номер с другого телефона, если ответа нет — попробовать отследить местоположение, воспользовавшись соответствующей функцией "Найти телефон" или "Локатор" (сервисы показывают примерное местонахождение), и удаленно стереть всю информацию. Необходимо сразу заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону, а также проверить аккаунты на наличие попыток входа и закрыть все незавершенные сеансы.

Роскачество отмечает, что надо обратиться в отделение полиции по месту кражи. "Каждый день в России злоумышленники воруют тысячи смартфонов. Однако очевидно, что эту цифру надо умножать еще минимум на пять, поскольку большинство жертв не обращаются в полицию", — констатируют эксперты.

 

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