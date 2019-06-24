В Роспотребнадзоре Карелии пояснили, что жаловаться на карьеры нужно в другие ведомства

Планы создания новых щебеночных карьеров в Прионежье, на которые местные жители пожаловались Путину, не контролируются Роспотребнадзором с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Об этом говорится в официальном ответе руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович относительно обращения жителей деревень Другая Река и Каскесручей к Путину.

Они выразили возмущение решением правительства Карелии об открытии 9 новых карьеров по добыче щебня. По их словам, в окрестностях уже работает 7 карьеров, пыль от которых не дает местному населению спокойно жить.

"По вопросам нарушения в сфере экологии предлагаем обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, в области здоровья населения – в министерство здравоохранения Республики Карелия", – отметили в управлении.

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