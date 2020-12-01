В Роспотребнадзоре отметили "тренд на стабилизацию" в ситуации с COVID-19

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что в России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Радио Sputnik первого декабря.

За минувшие сутки в РФ обнаружили 26 402 новых случая коронавирусной инфекции, днем ранее – 26 338, в воскресенье – 26 683.

"В России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19. Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию", – отметила Плоскирева.

Эксперт обратила внимание, что коронавирус – это новая инфекция и все особенности течения эпидпроцесса пока не изучены. В связи с этим сложно давать какие-либо прогнозы по заболеваемости.

Четко обозначить, когда начнется снижение инфекции, пока нельзя, добавила Плоскирева.

"Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого из нас – важно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики распространения вируса, нужно поддерживать коллективизм – всем вместе объединиться и победить инфекцию", – подытожила она.