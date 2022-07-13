В Роспотребнадзоре рассказали, какие дыни и арбузы нельзя покупать

Появились рекомендации, с которыми следует ознакомиться любителям арбузов и дынь.

При выборе арбуза и дыни надо обращать внимание на то, где они продаются. Если бахчевые лежат длительное время на солнце, не убираются на ночь и хранятся в открытом лотке, то от покупки стоит воздержаться. Об этом РБК Life рассказали в Роспотребнадзоре. Как пояснила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по МО Надежда Раева, лучше приобретать эти товары в магазине: там намного ниже вероятность купить некачественную или просроченную продукцию.

«Ни в коем случае нельзя покупать бахчевые с автомашин у дорог. Скорее всего, это непроверенная продукция. Или наоборот: продавец привез партию продукции на рынок для проверки, в это время основная часть товара хранится в машине. И вот если партия, которую проверили, не соответствует нормам, продавец, чтобы не нести убытки, везет свой товар в места максимального трафика», — пояснила эксперт.

Нельзя покупать арбузы поврежденные, с мягкой, продавливающейся корочкой, с трещинами, глубокими царапинами. В результате таких повреждений микроорганизмы с поверхности арбуза могут попасть внутрь, там создаются очень хорошие условия для их роста. Возможно, такие арбузы еще не станут кислыми к моменту, когда покупатель принес их домой, но процесс биологической порчи там уже начался, продукт стал опасным и может вызвать пищевое отравление. Перед едой арбуз надо обязательно помыть, лучше дважды и с намыливанием.

«Представьте: арбуз валялся на бахче, потом его несколько раз с места на место перекладывали рабочие — как вы понимаете, с туалетами на бахче не очень. Затем арбуз попадает к продавцам, и все могут оставить на нем свои микробы», — добавила эксперт Роспотребнадзора.

Неразрезанный арбуз не должен пахнуть, и хвостик должен быть жестким. Спелой дыне положено источать медовый аромат и со стороны, противоположной хвостику, быть мягкой и хорошо продавливаться. Если же на арбузе кора легко продавливается, царапается, значит, арбуз начал подгнивать или «сварился» от жары.

По данным ведомства, в прошлом году были исследованы 1,5 тыс. образцов бахчевой продукции. Из них почти 4% образцов отечественных арбузов и дынь не соответствовало нормам, было выявлено повышенное содержание нитратов. Импортная продукция не соответствовала нормам в 6,7% случаев.