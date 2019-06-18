В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с опасным инфекционным заболеванием в Карелии

На протяжении 3 лет в республике отмечалось эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости туляремией, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В 2016 году зарегистрировано 25 случаев, 2017 – 40 случаев, 2018 – 14 случаев туляремии.

По состоянию на 16 июня 2019 года случаев туляремии не зарегистрировано.

Основными местами заражения людей туляремией стали Прионежский, Сортавальский, Пряжинский, Пудожский районы, единичные случаи были в Петрозаводске, Олонецком и Кондопожском районах.

Во всех случаях заражение произошло в результате укуса насекомого – переносчика возбудителя туляремии. На территории республики переносчиками являются клещи, слепни, комары, мошки, в связи с чем отмечалась летне-осенняя сезонность заболевания.

Туляремия – это острое инфекционное заболевание токсико-аллергического, реже септического характера. Восприимчивость к ней людей 100%, без различия пола и возраста.