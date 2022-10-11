В России допустили возрождение Госплана

Минпромторг России допустил появление «Госплана 2.0» в оборонной промышленности.
Минпромторг допустил возрождение Госплана в оборонной промышленности, сообщила Лента.ру со ссылкой на «Ведомости».
Власти предлагают ограничить «Госплан 2.0» только задачами гособоронзаказа. «Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности, где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой — получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости», — заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
Он уверяет, что «Госплан 2.0» не имеет ничего общего с советским. При этом в современных рыночных экономиках элементы планирования так или иначе присутствуют, отмечают эксперты. Появление же Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики России, не будет, заключил Осьмаков.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание