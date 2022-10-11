В России допустили возрождение Госплана

Минпромторг России допустил появление «Госплана 2.0» в оборонной промышленности.

Минпромторг допустил возрождение Госплана в оборонной промышленности, сообщила Лента.ру со ссылкой на «Ведомости».

Власти предлагают ограничить «Госплан 2.0» только задачами гособоронзаказа. «Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности, где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой — получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости», — заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Он уверяет, что «Госплан 2.0» не имеет ничего общего с советским. При этом в современных рыночных экономиках элементы планирования так или иначе присутствуют, отмечают эксперты. Появление же Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики России, не будет, заключил Осьмаков.