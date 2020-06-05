Универсальный проездной билет хотят создать в России

Им можно будет оплачивать поездку, находясь в любом регионе страны.

Минтранс РФ планирует разработать единые стандарты оплаты проезда на всех видах городского общественного транспорта. Это позволит внедрить в 2021 году универсальный билет, которым можно будет оплатить поездку в любом регионе страны, пишет ТАСС.

"Перед Минтрансом стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года" – сказал директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов.

В министерстве уточнили, что для этого в регионах внедрят передовые цифровые технологии, в том числе, бесконтактные способы оплаты проезда.

При этом перевозчики смогут не только оснастить транспортные средства современным бортовым оборудованием – стационарными валидаторами, мобильными терминалами – но и воспользоваться цифровыми сервисами мониторинга пассажиропотока и выручки, учета выпадающих доходов, контроля оплаты проезда, отметили в Минтрансе.

Внедрение универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения, считают в министерстве. Кроме того, единые стандарты оплаты проезда позволят регионам оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок.