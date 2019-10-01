В России хотят ввести двойное гражданство для иностранцев

Власти намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства, следует из материалов правительства.

Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму 30 сентября, пишет РБК.

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – отмечается в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством.

Инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября в администрации президента, рассказал источник, знакомый с ходом заседания. Одним из основных направлений политики в сфере миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России, следует из утвержденной в прошлом году президентом концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

Для получения российского паспорта в общем порядке иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, который предусмотрен, например, для тех граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России.