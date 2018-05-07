В России хотят ввести новый налог

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Министерство финансов разрабатывает концепцию налога для самозанятых, который позволит работающим без регистрации предпринимателям легализоваться.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" министр финансов Антон Силуанов.
"Мы не преследуем здесь цель собрать никаких дополнительных налогов. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые сегодня работают, в том числе без регистрации, в том числе без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, чтобы они могли очень простым методом, очень просто зарегистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина", — сказал Силуанов.
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