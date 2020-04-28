В России хотят ввести "перепись" смартфонов

Регистрация устройств по заводскому номеру может стать обязательной в 2021 году.

Власти могут ввести обязательную платную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года, пишет "КоммерсантЪ".

По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно. Это должно помочь бороться с кражами и ограничить в интересах официальных дистрибуторов непрямые поставки смартфонов.

Новая версия предполагает, что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство, хотя в первой версии устанавливалось ограничение не более 100 руб.



Однако ряд требований смягчены: устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно. Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.

Предполагается, что вести базу данных IMEI будет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления

Производители и продавцы устройств в целом не против инициативы, но она эффективна в тех странах, где сделали упор на борьбу с кражей смартфонов, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.



Поскольку мера направлена на поддержание правопорядка, вводить за нее плату нельзя, настаивает он: правопорядок уже оплачивается из налогов. В противном случае, по мнению господина Гуськова, введение нового платежа нужно закреплять в Налоговом кодексе.