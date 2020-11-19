890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа 3
Сегодня 18:51
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула 12
Сегодня 11:07
Полиция Петрозаводска опубликовала видео конфликта пассажиров в автобусе, где мужчину жестоко избили 6
Сегодня 14:12
В Карелии больные коронавирусом продолжают умирать 9
Сегодня 09:37
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу 23
Сегодня 13:57
"Карельская медицина решила меня уморить" 42
Сегодня 11:38

В России хотят ввести санкции против Twitter, Facebook и YouTube

Новости. Политика
22:00, 19 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Госдуму внесен законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против россиян и российских СМИ.

С инициативой принятия такого законопроекта выступила группа депутатов российского парламента от разных фракций. Парламентарии предлагают расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных интернет-ресурсов.

Как отмечает РИА Новости, новая законодательная инициатива может коснуться Twitter, Facebook и YouTube. Если иностранная интернет-платформа попадет под действие этого закона, ему будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей, причем меры можно будет комбинировать.

Поводом для появления такого документа послужили ограничения, которые были введены зарубежными социальными сетями в отношении российских СМИ и журналистов. В частности, несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
В "красной зоне" 3
Сегодня 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 5
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
Сегодня 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»