В России хотят ввести санкции против Twitter, Facebook и YouTube

В Госдуму внесен законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против россиян и российских СМИ.

С инициативой принятия такого законопроекта выступила группа депутатов российского парламента от разных фракций. Парламентарии предлагают расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных интернет-ресурсов.

Как отмечает РИА Новости, новая законодательная инициатива может коснуться Twitter, Facebook и YouTube. Если иностранная интернет-платформа попадет под действие этого закона, ему будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей, причем меры можно будет комбинировать.

Поводом для появления такого документа послужили ограничения, которые были введены зарубежными социальными сетями в отношении российских СМИ и журналистов. В частности, несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24".