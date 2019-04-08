В России изменят кодекс об административных правонарушениях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП.

Ранее Медведев дал поручение разработать новую концепцию КоАП до 1 июня. Поручение дано Минюсту России совместно с Минэкономразвития России и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций, пишет РИА Новости.

"Образовать межведомственную рабочую группу по подготовке нового кодекса РФ об административных правонарушениях и утвердить ее состав", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, руководителем межведомственной рабочей группы назначен вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко. Кроме него в рабочую группу, в частности, вошли директор ФССП Дмитрий Аристов, руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, замглавы МВД РФ Игорь Зубов, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава СПЧ Михаил Федотов (по согласованию).

Как сообщалось ранее, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что действующая редакция КоАП РФ нуждается в замене из-за большого количества поправок, которые вносятся в него. Парламентарий подчеркивал, что принятие нового кодекса назрело.