В России коронавирус унес жизни 165 650 человек

За сутки от COVID-19 скончались 769 россиян, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 914 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 469 910 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 769 981.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 14 474 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 165 650. За прошедшие сутки скончались 769 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 169,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 411 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 августа остаются 1 258 331 человек.