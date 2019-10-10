В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.

Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября, подписанный главой МВД Владимиром Колокольцевым, пишет издание "РИА Новости".



В нем указано, что в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) необходимо внести норму "об ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними".



Роспотребнадзор должен подготовить соответствующий документ и представить его в Минюст до 23 октября.



Норму могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.