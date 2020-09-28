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"В России могут появиться частные лесовладельцы"

Новости. Экономика
16:00, 29 Сентября 2020
фото: ©Лесная территория
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Карельский лесовод прокомментировал постановление правительства РФ, которое легализовало выращивание леса на сельхозземлях.

Первого октября в России вступает в действие постановление федерального правительства об особенностях использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Этот документ, подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, фактически легализовал как рубки, так и выращивание леса на сельхозугодьях.

"Столица на Онего" попросила известного карельского эколога и лесовода Александра Марковского рассказать, как изменит правительственное постановление ситуацию в лесной отрасли.


Александр Марковский. Фото: Лесная территория

"Это постановление развязало очень серьезный узел, – сказал Александр Марковский. – До появления этого документа Лесной кодекс страны предусматривал возможность выращивания леса на землях сельхозназначения, но не было регламентировано как. В результате мы сталкивались с двумя проблемами. Первая – это то, что государство налагало штрафы на собственников сельхозземель за лес, который на них вырос. А вторая проблема заключалась в том, что заросшие лесом сельхозугодья предполагалось перевести в лесфонд со всеми вытекающими из этого бюрократическими последствиями.

Согласно правительственному постановлению, заросшие лесом сельхозугодья не изымаются из состава земель сельхозназначения и из собственности их владельца, и если этот владелец декларирует, что он выращивает лес, то он освобождается от наказания. Иными словами, благодаря этому документу, в России вновь могут появиться частные лесовладельцы – те, кто сможет законно выращивать лес на своих неиспользуемых сельхозземлях".

Читайте интервью полностью в рубрике "Капитал".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-29 16:38:53
Лесовосстаноление в стране практически угроблено, как и сельское хозяйство, теперь заметили ,что на бывших с/х полях где вместо с/х культур самопроизвольно начал расти лес и быстренько решили узаконить природное лесовосстановление. Что же добру пропадать? Восстанавливать уже с/х никто не собирается, проще покупать продукты за границей. Ничего собственного практически не имеем, кроме нефти и газа, запасы которых тоже не безграничны. Кто будет в мире серьёзно воспринимать страну-сырьевой придаток? Политика власти страны такова, что страна катастрофически скатывается в бездну. Хочется верить , что лишь скатившись в бездну, возможно, будет шанс на исцеление.
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