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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

Новости. Экономика
16:33, 20 Мая 2020
фото: © ОПФР по РК
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В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию.

Информация о смягчении условий выхода на досрочную пенсию содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.

Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа.

На сегодняшний день возможность выйти на досрочную пенсию доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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