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Новости. Общество
21:05, 12 Июля 2018

В России могут ввести ГОСТ пожарной безопасности

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Стандартизация должна помочь минимизировать число злоупотреблений при проверках в этой сфере.

В России намерены ввести ГОСТ пожарной безопасности, под действие которого попадут офисы, торговые предприятия, административные учреждения и ряд других учреждений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на имеющийся в их распоряжении проект, пишет life.

Документ предполагает, что риски возникновения возгорания на каждом объекте должны оцениваться как минимум раз в месяц, а отчёты будут отправляться в МЧС.

На первоначальном этапе ГОСТ хотят применять к объектам исключительно на добровольных началах, однако через несколько лет его нормы могут стать обязательными к исполнению.

Эксперты оценивают инициативу в целом положительно. Они рассчитывают, что стандартизация поможет минимизировать число злоупотреблений при проверках в сфере противопожарной безопасности. При этом нечёткие формулировки в нормативных документах до сих пор позволяли проверяющим органам трактовать их на своё усмотрение.

Ранее сообщалось, что МЧС решило по-другому считать число жертв пожаров в России. Согласно предложению министерства, погибшими от пожаров будут признаны лица, умершие от их последствий в течение 30 дней.

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