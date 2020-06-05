В России могут ввести онлайн-тахографы

В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.

На смену инспекторам, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, должна прийти автоматизированная система, которая фиксирует нарушения в онлайн-режиме. Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях, пишет "КоммерсантЪ".

Внедрение онлайн-тахографов позволит выписывать штрафы за нарушение скоростного режима и режима труда и отдыха водителей на основании данных, переданных с такого прибора онлайн.

Минтранс разработал проект закона об онлайн-тахографии, его внесение в правительство запланировано на осень.

Сейчас решение о штрафах за нарушение принимает инспектор. При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф.

Внедрить тахографы для наказания водителей за превышение скорости будет сложно, считает юрист. Оштрафовать водителя, подчеркивает он, можно в автоматическом режиме (постановление приходит по почте) и в ручном. Для обоих случаев тахографы должны иметь сертификаты и быть приравнены к средству измерения скорости по аналогии с применяемыми ГИБДД камерами.

"Точность измерения должна быть безупречной, но в этом есть сомнения, – поясняет эксперт. – Для замера будет использоваться только спутниковый сигнал, который дает большие погрешности, особенно в условиях плотной застройки".