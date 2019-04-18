В России может появиться новый налог

Новый экологический налог вводится для пользы всех россиян.

"Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", - рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Между тем государство помогает предприятиям, модернизирующим очистные сооружения. Из ФЦП "Вода России" cубсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.

Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей. А общая стоимость реализуемых проектов составила 146, 2 миллиарда, констатировал Кириллов.