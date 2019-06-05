В России может появиться новый вид алиментов

Мам и пап могут обязать платить дополнительные алименты на проживающих отдельно детей.

Это прописано в законопроекте Минюста, который 4 июня планирует рассмотреть Совет при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы думского Комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

Представит инициативу заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак.

В документе сказано, что для ребенка предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от него, чтобы обеспечить ему жилье, пишет "Парламентская газета".

Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий. Во‑первых, ни у ребенка, ни у родителя, с которым он живет, нет пригодной для постоянного проживания недвижимости. Речь идет как о собственности, так и о праве пользования, например, когда они зарегистрированы в квартире или доме бабушек и дедушек. Во‑вторых, мама или папа должны находиться "в трудной жизненной ситуации", то есть не иметь возможности тратиться на жилье. В‑третьих, сам плательщик алиментов должен быть трудоспособным.

При этом решать, нужно ли дополнительно что-то взыскивать с родителя или нет, будет суд, "исходя из материального и семейного положения родителей, детей и иных заслуживающих внимания интересов сторон". Предполагается, что размер ежемесячной доплаты будет устанавливаться в твердой денежной сумме.

Сегодня Семейный кодекс предусматривает обязанность родителей по несению дополнительных расходов на детей, вызванных исключительными обстоятельствами. Средства, предоставляемые на покрытие дополнительных расходов, принято рассматривать в качестве одной из разновидностей алиментных платежей. При отсутствии соглашения об уплате алиментов или соглашения об участии в несении дополнительных расходов применяется судебная процедура взыскания.

На сегодня в качестве оснований для привлечения родителей к дополнительным расходам названы такие обстоятельства, как тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними.