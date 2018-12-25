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Новости. Общество
22:00, 25 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Максим Богодвид

В России на некоторых дорогах повысят лимит скорости до 130 км/ч

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На некоторых федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 и 130 км/ч.

В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском крае. Кроме того, возможно повышение лимита до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва – Санкт-Петербург". Это необходимо для улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности, сообщают "Известия" со ссылкой на Росавтодор.

Новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД, после определения участка вносятся изменения в проект организации дорожного движения, после чего заменяются дорожные знаки.

В 2018 году скоростной режим был изменен только на четырех участках автодороги М-7 "Волга" в Татарстане с 70 до 90 км/ч, а после ремонта до 110 км/ч разрешили разгоняться на трассе А-121 "Сортавала", рассказали в Росавтодоре.

По правилам дорожного движения, мотоциклам, легковым автомобилям и грузовикам массой до 3,5 т на загородных дорогах разрешено разгоняться до 90 км/ч, а на автомагистралях — до 110 км/ч.

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