В России начали использовать нейросети и дроны для поиска пропавших людей

Активисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» стали искать людей с помощью нейросетей и беспилотников.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал внедрять в работу нейросети и беспилотники, которые помогают обнаружить пропавших в природной среде, рассказал в интервью РИА Новости председатель отряда Григорий Сергеев.

«У нас работает беспилотная авиация, после которой работают нейросети. Они помогают обнаружить пропавшего в природной среде, и эти нейросети сделаны специально для нас. И это первое применение в мире таких нейросетей в гражданском секторе, не в военном», — цитирует информагентство Сергеева.

Собеседник объяснил, что беспилотники делают снимки, а нейросети занимаются их осмотром.