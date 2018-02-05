Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 05 Февраля 2018

В России начинается масштабная проверка коньяка

По теме

Назван самый лучший для секса возраст
05.02.18 23:30
ВИДЕО: Влюбленный в Аллу Максим Галкин показал, как она танцует
05.02.18 21:30
Россияне всю неделю смогут по вечерам наблюдать МКС
05.02.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Как объявило Роскачество, 50 торговых марок этого крепкого алкогольного напитка проверят на соответствие 30 показателям.

Роскачество проанонсировало масштабную проверку коньяка, который встречается на российских прилавках. В исследовании примут участие 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы, пишет life.

Среди проверяемых образцов — как мировые легенды (такие как "Курвуазье" или "Хеннесси"), так и локальные бренды (например, "Дагестанский" или "Коктебель"), а стоимость закупок составит от 372 рублей до 10 тысяч рублей за единицу товара.

Как сообщили в пресс-службе Роскачества, авторитетные специалисты протестируют крепкий напиток по 30 различным показателям. Причём проверять коньяк за безопасность, подлинность и органолептические свойства будут истинные ценители — эксперты из Франции.

Представителей всех 30 брендов исследуют на крепость, концентрацию сахаров, наличие альдегидов, метилового спирта и токсичных элементов. Кроме того, специалисты возьмут пробы на наличие ароматизаторов, красителей, жёсткость воды, а также сорт спирта, из которого изготовлен исследуемый образец. Причём последний показатель, по мнению эксперта, особенно важен.

"Все закупленные образцы коньяка, произведённые в России, изготовлены по ГОСТу. Однако даже если коньяк изготовлен по национальному стандарту, это не даёт потребителю гарантии, что он действительно пьёт напиток, произведённый с помощью перегонки столового виноматериала, произведённого из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трёх лет, — прокомментировали в Роскачестве.

По теме

Назван самый лучший для секса возраст
05.02.18 23:30
ВИДЕО: Влюбленный в Аллу Максим Галкин показал, как она танцует
05.02.18 21:30
Россияне всю неделю смогут по вечерам наблюдать МКС
05.02.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
04.02.2018, 15:38
Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото

Аналитика

05.02.2018 10:35
Обществоведение
"Комфортная среда" на Древлянке
Депутат Петросовета предлагает благоустроить одну из самых проходимых территорий большого петрозаводского района.
Подписи-невидимки 3
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 5
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Вся аналитика

Чтиво

05.02.2018 09:01
Без политики
Rio: любовь с первого взгляда
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 5
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
архив чтиво

Медиа

Важная тема, Ведущий Денис Базанков и гость программы и.общественник Наталья Антонова обсуждают закрытие школы в селе Ведлозеро в результате программы по оптимизации школ
05.02.2018 16:25
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»