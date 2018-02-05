В России начинается масштабная проверка коньяка

Как объявило Роскачество, 50 торговых марок этого крепкого алкогольного напитка проверят на соответствие 30 показателям.

Роскачество проанонсировало масштабную проверку коньяка, который встречается на российских прилавках. В исследовании примут участие 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы, пишет life.

Среди проверяемых образцов — как мировые легенды (такие как "Курвуазье" или "Хеннесси"), так и локальные бренды (например, "Дагестанский" или "Коктебель"), а стоимость закупок составит от 372 рублей до 10 тысяч рублей за единицу товара.

Как сообщили в пресс-службе Роскачества, авторитетные специалисты протестируют крепкий напиток по 30 различным показателям. Причём проверять коньяк за безопасность, подлинность и органолептические свойства будут истинные ценители — эксперты из Франции.

Представителей всех 30 брендов исследуют на крепость, концентрацию сахаров, наличие альдегидов, метилового спирта и токсичных элементов. Кроме того, специалисты возьмут пробы на наличие ароматизаторов, красителей, жёсткость воды, а также сорт спирта, из которого изготовлен исследуемый образец. Причём последний показатель, по мнению эксперта, особенно важен.

"Все закупленные образцы коньяка, произведённые в России, изготовлены по ГОСТу. Однако даже если коньяк изготовлен по национальному стандарту, это не даёт потребителю гарантии, что он действительно пьёт напиток, произведённый с помощью перегонки столового виноматериала, произведённого из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трёх лет, — прокомментировали в Роскачестве.