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Новости. Общество
20:40, 17 Мая 2018

В России нашли очень бедных депутатов

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Из депутатов региональных законодательных собраний в 2017 году 68 жили за чертой бедности.

Согласно их декларациям, за год доходы этих депутатов оказались ниже годового прожиточного минимума, сообщает news.mail.ru со ссылкой на РБК, которое проанализировало декларации о доходах региональных парламентариев.

При этом 14 депутатов задекларировали нулевые доходы, больше всего таких парламентариев оказалось в Северной Осетии - четверо. В целом, самые низкие средние депутатские доходы зафиксированы в заксобрании Ингушетии (около миллиона рублей), заксобрании Калмыкии (1,3 миллиона рублей), Карачаево-Черкесиии, Республики Алтай (1,6 миллиона рублей), а также в заксобрании Республики Тыва (1,8 миллиона рублей).

Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии - семь человек - и в Северной Осетии - пять человек. У некоторых из них в собственности много недвижимости, отвечает РБК. Издание спросило у нескольких парламентариев о подлинности указанных в декларациях сведений, но ответа не получило.

Самый высокий средний доход в 2017 году оказался у депутатов заксобрания Камчатского края (121,3 миллиона рублей), парламента Магаданской области (85,8 миллиона рублей), заксобраний Челябинской (76,5 миллиона рублей) и Курганской (60,4 миллиона рублей) областей. Также высокий доход отмечается у депутатов Еврейской автономной области - за год около 59,6 миллиона рублей.

Самым богатым российским чиновником, согласно декларации о доходах, стал исполняющий обязанности вице-премьера России Александр Хлопонин. По итогам 2017 года он зарегистрировал рекордный за всю историю правительственных деклараций доход - 2,9 миллиарда рублей. По некоторым данным, такой доход чиновнику обеспечила продажа итальянской виллы владельцу ГК "Онэксим" Михаилу Прохорову.

Напомним, самым богатым депутатом в Карелии стал Александр Анишин (чуть больше 9 миллионов рублей), самым бедным – Дмитрий Данильев (153,5 тысячи рублей).

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