В России назначили первый штраф за фейковые новости

Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал Издательский дом "Момент истины" и ее главного редактора за злоупотребление свободой массовой информации.

Уточняется, что сумма штрафа составила 200 тысяч рублей (без конфискации) для организации и 60 тысяч рублей – для сотрудника, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Макарчук.

Макарчук отметила, что фигурантов дела проинформировали о разбирательстве, которое инициировал Роскомнадзор, однако в суд они не явились.

Статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП России в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.

Речь в выступлении ведущего программы "Момент истины" Андрея Караулова шла о задержаниях на акциях протеста по выборам в Мосгордуму, сообщает "Новая газета".



