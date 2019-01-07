В России названы сроки введения особого налогового режима для самозанятых

Введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории России может быть законодательно закреплено до 20 декабря 2019 года.

Об этом говорится в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Документ предусматривает введение налоговой ставки 4% для самозанятых, которые оказывают услуги физлицам, и 6% — для оказывающих услуги юрлицам. В документе отмечается, что эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2028 года включительно.

Подробности- в материале "Вестей Карелии".