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Новости. Экономика
16:37, 07 Января 2019
фото: pixabay.com

В России названы сроки введения особого налогового режима для самозанятых

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Введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории России может быть законодательно закреплено до 20 декабря 2019 года.

Об этом говорится в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Документ предусматривает введение налоговой ставки 4% для самозанятых, которые оказывают услуги физлицам, и 6% — для оказывающих услуги юрлицам. В документе отмечается, что эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2028 года включительно.

Подробности- в материале "Вестей Карелии".

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