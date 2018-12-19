В России не будет роуминга

Госдума в среду приняла закон, отменяющий национальный роуминг для сотовой связи в РФ.

Предусматривается, что на территории РФ оператор "в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами данной территории", пишет ТАСС.

Уточняется, что абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами территории РФ.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.