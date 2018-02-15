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Новости. Общество
16:25, 15 Февраля 2018

В России не разрешат использовать маткапитал на оплату услуг нянь

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Министерство труда РФ отказалось от идеи разрешить тратить материнский капитал на оплату услуг нянь, хотя такой законопроект министерство уже подготовило.

Об этом сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

"У нас этот рынок, к сожалению, пока в основном не белый. Если брать сектор оказания услуг по уходу за ребенком, то белый сектор - это ясли, это государственный сектор… Если говорить просто о том, чтобы заплатить няне, то просто мы не сможем это контролировать. Тогда нужно просто давать живые деньги и это не контролировать - пока мы к этому не готовы", - сказал Топилин.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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