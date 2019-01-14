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Новости. Общество
12:38, 14 Января 2019
фото: Николай Смирнов

В России нет ни церковного налога, ни точных данных о численности верующих

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Миллионы православных в стране существуют только на словах?

На прошлой неделе Финляндская православная церковь обнародовала сведения о численности своих прихожан за минувший год. Такая статистика публикуется в соседней стране регулярно и дает весьма ясное представление о количестве приверженцев православия, как, впрочем, и лютеран, которые платят государству подоходный церковный налог, составляющий в зависимости от муниципалитета от одного до двух процентов. Собранные с верующих средства идут затем на государственное финансирование их конфессий, а открытость этих данных делает прозрачным для общества даже такую сферу, как церковь.

В отличие от соседней страны в России нет никакой достоверной статистики количества православных верующих, как, впрочем, приверженцев любого другого вероисповедания. Данные социологических исследований на эту тему крайне противоречивы, поскольку их выводы, основанные на утверждениях респондентов об их принадлежности к православию, явно не соответствуют сведениям о посещении храмов в самые главные церковные праздники или соблюдении постов.

Читайте подробнее в статье "Церковный налог как индикатор религиозности общества"      

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Комментарии

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David
2019-01-14 15:17:29
Ну если ввести как в Финляндии, то денег они не увидят.
кир
2019-01-14 13:28:06
У нас всё пришлое, а своего ничего нет. Ни веры, ни философии.
Патриот
2019-01-14 13:14:07
Так , а на хрена попам знать количество верующих , главное знать верующим , сколько попов в стране надо кормить и храмов строить .
Неравнодушный
2019-01-14 13:07:13
Нашли учителей... Желание всех посчитать, пронумеровать и рассовать по папкам уже давно оторвало зашоренных европейцев от законов, по которым существует всё живое.
Гость
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