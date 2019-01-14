В России нет ни церковного налога, ни точных данных о численности верующих

Миллионы православных в стране существуют только на словах?

На прошлой неделе Финляндская православная церковь обнародовала сведения о численности своих прихожан за минувший год. Такая статистика публикуется в соседней стране регулярно и дает весьма ясное представление о количестве приверженцев православия, как, впрочем, и лютеран, которые платят государству подоходный церковный налог, составляющий в зависимости от муниципалитета от одного до двух процентов. Собранные с верующих средства идут затем на государственное финансирование их конфессий, а открытость этих данных делает прозрачным для общества даже такую сферу, как церковь.

В отличие от соседней страны в России нет никакой достоверной статистики количества православных верующих, как, впрочем, приверженцев любого другого вероисповедания. Данные социологических исследований на эту тему крайне противоречивы, поскольку их выводы, основанные на утверждениях респондентов об их принадлежности к православию, явно не соответствуют сведениям о посещении храмов в самые главные церковные праздники или соблюдении постов.

Читайте подробнее в статье "Церковный налог как индикатор религиозности общества"