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05.04.2021 21:30

В России объявили проверку боевой готовности Вооруженных сил

Новости. Общество
20:40, 06 Апреля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив
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В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности.

Об этом сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

Шойгу потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".

Как уточнили в ведомстве, всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Проверки пройдут во всех военных округов и на Северном флоте, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.

При этом в Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.

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