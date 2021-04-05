В России объявили проверку боевой готовности Вооруженных сил

В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности.

Об этом сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

Шойгу потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".

Как уточнили в ведомстве, всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Проверки пройдут во всех военных округов и на Северном флоте, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.

При этом в Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.