В России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерово

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Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.
Соответствующий указ подписан президентом, сообщила пресс-служба Кремля, пишет "Медуза".
На официальном интернет-портале правовой информации документ, по состоянию на 13.20 мск, опубликован не был.
Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, несколько десятков пострадали.
В Кемеровской области 26 марта был объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре. Несколько российских регионов также объявили траур на своей территории.
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