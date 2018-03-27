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Новости. Общество
13:22, 27 Марта 2018
фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента России / ТАСС

В России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерово

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Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

Соответствующий указ подписан президентом, сообщила пресс-служба Кремля, пишет "Медуза".

На официальном интернет-портале правовой информации документ, по состоянию на 13.20 мск, опубликован не был.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, несколько десятков пострадали.

В Кемеровской области 26 марта был объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре. Несколько российских регионов также объявили траур на своей территории.

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