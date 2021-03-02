В России одобрен закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы

Эта мера направлена на пресечение мошенничества с использованием мобильных телефонов и поддержки другой незаконной деятельности.

Совет Федерации одобрил 3 марта закон об отключении сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Как сообщает ТАСС, операторы мобильной связи будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что мобильные телефоны в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов организованных преступных групп. Кроме того, оперативная блокировка сим-карт поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.