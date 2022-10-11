В России открылась горячая линия по вопросам финансового обеспечения участников СВО

Единый расчетный центр Минобороны России ответит на вопросы мобилизованных и добровольцев.
В минувший четверг, 24 ноября, в телеграмм-канале Минобороны РФ был опубликован пост о том, что все вопросы финансового плана, мобилизованные и добровольцы могут задать в Едином расчетном центре Минобороны.
«Для оперативного информирования граждан, из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции, по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре Министерства обороны Российской Федерации открыта «Горячая линия», – говорится в сообщении.
Это можно сделать по адресу электронной почты: erc@mil.ru.
Или по телефону «горячей линии»: 8 (800) 737-7-737.
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