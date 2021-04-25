В России отмечен ажиотажный спрос на авиабилеты после объявления длинных выходных

Спрос на авиабилеты подскочил в пять раз после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о непрерывных майских праздниках и продлении их с 1 по 10 мая.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агрегатора авиабилетов Aviasales.

Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

«В пять раз увеличились поиски на Aviasales после того, как объявили про длинные выходные», — отметили в агрегаторе.

Самый высокий спрос зафиксирован на Геленджик. Он увеличился на 97,65%. Далее по популярности — Кавказские минеральные воды — плюс 94,48%. Возрос интерес россиян и к Сочи — на 72,22%, Симферополю — на 76,74%, Краснодару — на 70,65%, Анапе — на 61,52% и Ростову-на-Дону — на 52,44%.